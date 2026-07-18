Fueron despedidos trabajadores de la municipalidad de Moreno sin brindar explicaciones

Durante la tarde de este viernes 17 de julio, cinco trabajadores despedidos de la municipalidad de Moreno reclamaron su reincorporación. Fueron cesanteados sin brindarles explicaciones, según la denuncia que realizaron. Dos de ellos prestaban servicios en el área de Niñez, dos en Salud y la restante en Prevención Urbana. Entrevista con Norma Coronel, Ailén Suárez, Isabel Martínez, Andrea Ortiz y Matías Villa. También participan los dirigentes Marisa Laurenzo y Manuel “Quique” Lombardía (agrupación “Víctor Choque” de ATE) y Natalia Verón (ATE – Alternativa Estatal)