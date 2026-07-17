Presentaron un libro sobre la prescripción y la impunidad en causas civiles y laborales en dictadura

El libro se llama “La prescripción como impunidad civil y laboral” y fue escrito por el abogado Ernesto “Coco” Lombardi, letrado especializado en delitos de lesa humanidad. Lombardi fue intendente de Moreno en el período 1986-1991. La presentación se realizó en la sede de la Universidad Nacional del Oeste (UNO) e inauguró la colección de escritos jurídicos publicada por la editorial de la mencionada casa de altos estudios. Participaron del evento, realizado durante la tarde del pasado lunes 13 de julio, el rector Gustavo Soos y los abogados Pablo Llonto, Carolina Varsky y Matías Bailone, además del autor