Vacaciones de invierno con propuestas gratuitas para disfrutar en Moreno

_Del 20 de julio al 2 de agosto, habrá una amplia agenda de teatro, música, magia, cine, ciencia, juegos y actividades recreativas para niñas, niños y las familias_

El Municipio de Moreno ofrecerá una programación de actividades gratuitas para las vacaciones de invierno pensada para las infancias y toda la familia. Se desarrollará del 20 de julio al 2 de agosto, donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de espectáculos teatrales, títeres, magia, cine, experiencias interactivas que incluyen un planetario móvil y jornadas recreativas en diferentes puntos del distrito.

La agenda tendrá como sedes el Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, la Reserva Natural Municipal “Los Robles”, el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”, la Plaza Favaloro y diferentes plazas y espacios culturales.A continuación, se detallan todas las propuestas para hacer durante el receso invernal:

*Teatro Municipal Leopoldo Marechal

*El Teatro Marechal, ubicado en Asconapé 85, Moreno Centro, será uno de los principales escenarios de las vacaciones con funciones diarias a las 14 y 16 horas, del 20 de julio al 1° de agosto, con una programación especialmente destinada a las infancias.

La cartelera incluye obras de teatro, títeres, teatro de sombras, música, cine, circo y magia, con los espectáculos “IRUPÉ, la niña que quería tocar la luna”, “Van dando música”, “La banda de Les Mostres”, “Estación Quequén: El viaje infinito”. Además, habrá una jornada de Cine Distendido “Ron da error”, una propuesta inclusiva adaptada para que todas las familias puedan disfrutar de una experiencia accesible.Para más información pueden visitar las redes oficiales @teatromarechalmoreno

*Planetario Móvil en la Reserva Los Robles

*Otra de las grandes atracciones será el Planetario Móvil, que llegará a la Reserva Natural Municipal “Los Robles”, ubicada en Williams y Benito Juárez en La Reja, los días 25 y 26 de julio y 1° y 2 de agosto desde las 13 horas.Durante cada jornada habrá funciones continuas con tres propuestas temáticas, entre ellas, Dinosaurios, Aventura Submarina y Viajeros del Universo. Una experiencia inmersiva para acercar la ciencia y la astronomía a niñas y niños de manera lúdica.

*Súper Vacaciones en el Polideportivo Maradona*

Del 20 de julio al 1° de agosto, el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”, ubicado en Ruta Provincial 24, km 56,5 en Cuartel V, abrirá sus puertas todos los días de 11 a 17 horas.

El espacio contará con múltiples postas temáticas dedicadas al movimiento, la exploración, el universo, la construcción, los juegos y el encuentro. Además, habrá espectáculos y actividades para que chicos y chicas puedan imaginar, descubrir y compartir experiencias en familia. La entrada será gratuita y con cupos limitados.

*Kermesse de Zamba*

El 25 de julio, de 15 a 17 horas, la Plaza Favaloro situada en Benito Juárez y Juan B. Justo, será sede de la Kermesse de Zamba. Una propuesta recreativa inspirada en el popular personaje infantil que incluirá juegos y propuestas participativas destinadas a toda la familia.

*Vacaciones de Invierno en la Casa de las Culturas*

Del 21 al 31 de julio, de 14 a 17 horas, la Casa de las Culturas ubicada en Dr. Vera 247, Moreno Centro ofrecerá actividades de magia, juego y tradición.

*Vacaciones de Invierno en las plazas*

Además, tendrán lugar propuestas recreativas y culturales en distintos barrios para acercar el entretenimiento a las familias de cada localidad, habrá juegos, shows y una merienda.

El cronograma será el siguiente en el horario de 14 a 17 horas:

-Lunes 20 de julio: Plaza San Jorge, Potosí y Vicente Yañez Pinzón, Moreno Norte.

-Martes 21 de julio: Plaza La Porteña, Martínez Melo esquina San Lorenzo, Moreno Sur.

-Miércoles 22 de julio: Plaza 1° de Marzo, Loyola y Bartolomé Hidalgo, Cuartel V.-Jueves 23 de julio: Plaza de Villa Anita, General Martín Miguel de Güemes y Paraguay, Moreno Centro.

-Viernes 24 de julio: Parque Paso del Rey – Plaza Raúl Alfonsín, Talcahuano entre España y Pehuajó, Paso del Rey.-Sábado 25 de julio: Parque Argentino, Avenida del Libertador 6321, barrio 4 Vientos, Trujui.

-Martes 28 de julio: Club Altos de La Reja, Pilcomayo y Mariano Moreno, Altos de La Reja.-Miércoles 29 de julio: Manantiales, Tierra del Fuego esquina Padre Fahy, Distrito Ecológico Roggero.-Jueves 30 de julio: Plaza La Gloria, Ángel Estrada 5334, Moreno Norte.

-Viernes 31 de julio: Plaza El Gauchito, El Salvador y Shakespeare, barrio La Victoria, Moreno Norte.-Sábado 1° de agosto: Playón de Francisco Álvarez, Ruta 7 y Fray Mamerto Esquiú, Francisco Álvarez.

*Actividades en espacios culturales*

-Lunes 20 de julio a las 16 hs: Concierto Vértigo en el Museo de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur ubicado en Justo Daract y Facundo Quiroga, Paso del Rey

-Martes 21 de julio a las 16:00 hs: – Rodrigulus en el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, situado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.

-Miércoles 22 de julio a las 14, 15 y 16 hs: Recorrido por la Muestra de María Elena Walsh en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

A las 16 hs: Concierto Vértigo en la Casa Museo Rancho Los Estribos , ubicado en San Carlos y El Maestro, La Reja.

-Jueves 23 de julio a las 16 hs: Parcería Escénica Ou Iea en el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano” situado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.A las 17 hs: Ciclo de Cine en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

-Viernes 24 de julio a las 16 hs: Rodrigulus en el Museo Malvinas situado en Justo Daract y Facundo Quiroga, Paso del Rey.

A las 16 hs: Merienda Tradicional en el Museo Amancio Alcorta ubicado en Coleta Palacios 1992, Moreno.

A las 17 hs: Ciclo de Cine en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

-Lunes 27 de julio a las 14, 15 y 16 hs: Recorrido por la Muestra de María Elena Walsh en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.A las 16 hs: Parcería Escénica Ou Iea en la Casa Museo Rancho Los Estribos, San Carlos y El Maestro, La Reja.

-Martes 28 de julio a las 14, 15 y 16:00 hs: Recorrido por la Muestra de María Elena Walsh en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

A las 16 hs: Sin Julepe en el Museo Belgrano ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.

-Miércoles 29 de julio a las 14, 15 y 16:00 hs: Recorrido por la Muestra de María Elena Walsh en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

A las 16 hs: Rueda Clows Circo en el Museo Malvinas situado en Justo Daract y Facundo Quiroga, Paso del Rey.

A las 16 hs: Cine Distendido: “Paddington” en el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano” ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.

-Jueves 30 de julio a las 17 hs: Ciclo de Cine en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381. A las 16 hs: Sin Julepe + merienda en el Museo Alcorta situado en Coleta Palacios 1992, Moreno.

-Viernes 31 de julio a las 17 hs: Ciclo de Cine en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381. Con una programación diversa, gratuita y accesible, el Gobierno local reafirma su compromiso con una política cultural inclusiva que pone en valor el arte, la participación comunitaria y el derecho al disfrute en estas vacaciones de invierno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno