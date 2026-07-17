Bomberos rescataron a una persona tras el vuelco de un automóvil en Ruta 6

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez intervinieron durante la mañana del miércoles 15 de julio en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 147.

El alerta fue recibido a las 8:12, informando el vuelco de un automóvil.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el vehículo se encontraba volcado sobre uno de sus laterales y que una persona permanecía atrapada en su interior.

Para concretar el rescate, los bomberos desplegaron una línea de seguridad, estabilizaron el vehículo y utilizaron herramientas hidráulicas para realizar el plegado del techo, lo que permitió acceder al habitáculo y efectuar las tareas de inmovilización y extracción de la víctima.Una vez rescatada, la persona fue asistida y trasladada por una ambulancia del SAME.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, con el Móvil 11, personal del SAME, efectivos policiales y personal de AUBASA.

Info y foto

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez