Provincia y UNICEF avanzan junto a los municipios en la implementación de políticas de niñez y adolescencia

En el marco de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsada por UNICEF junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Castelli presentó los resultados de su proceso de autodiagnóstico, una instancia clave para el diseño y la planificación de políticas públicas destinadas a garantizar y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La actividad se desarrolló en el SUM del Concejo Deliberante y fue encabezada por la referente provincial de MUNA del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Natalia Lima; Martín de Paula de UNICEF; María Victoria Vozza y Gustavo Castillo, ambos miembros del Grupo Pharos, socio implementador de MUNA en la Provincia; Eugenia Macías y Hernán Carullo, secretaria de Desarrollo Social y secretario de Gobierno del Municipio, respectivamente, y miembros de las distintas áreas vinculadas a las políticas de niñez y adolescencia.

Castelli forma parte de los municipios que adhirieron a MUNA en 2025. A partir de esa incorporación, conformó una Unidad Ejecutora integrada por distintas áreas del gobierno local, que llevó adelante un trabajo participativo de autodiagnóstico para analizar la situación de las infancias y adolescencias en el distrito, identificar fortalezas, desafíos y prioridades, y definir líneas de acción para fortalecer las políticas locales.

La iniciativa MUNA busca acompañar a los gobiernos locales en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo una gestión integral y articulada entre las distintas áreas municipales.En la provincia de Buenos Aires, el programa se desarrolla de manera articulada entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con asistencia técnica de Grupo Pharos.

Desde su implementación en 2022 ya alcanza a 101 municipios bonaerenses, con impacto sobre más de 4,6 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que representa cerca del 89% de esa población en el territorio provincial.

La presentación realizada en Castelli forma parte de una serie de encuentros impulsados para compartir los resultados de los autodiagnósticos locales y avanzar hacia la etapa de planificación de acciones.

Durante las últimas semanas también se desarrollaron jornadas similares en los municipios de Exaltación de la Cruz, Carmen de Areco, Magdalena y Punta Indio, consolidando el trabajo conjunto entre la Provincia, los gobiernos locales y UNICEF para fortalecer las políticas de promoción y protección integral de derechos en todo el territorio bonaerense.

Recientemente, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, oficializaron la incorporación de 40 nuevos municipios a la iniciativa. De esta manera, MUNA consolida el compromiso de la Provincia con el fortalecimiento de las políticas destinadas a las infancias y adolescencias.

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