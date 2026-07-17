General Rodríguez celebró las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen

Como cada 16 de Julio, y según el historiador Dardo Malvino, desde 1871, se celebró en nuestra ciudad el Día de la Virgen del Carmen, patrona de General Rodríguez.

Una fecha en la que los vecinos y vecinas de la ciudad conmemoran con la tradicional misa en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la intersección de las calles 2 de Abril y Sarmiento, entre Juan XXIII y Intendente Garrahan. Dicha celebración se dio este jueves a las 15 horas, con la participación del Intendente Municipal, Lic. Mauro García; la presidenta del HCD, Silvia Figueiras; concejales y entidades educativas religiosas.

Tras la misa, se realizó la habitual peregrinación que partió desde la parroquia con la imagen de la Virgen del Carmen, cargada por los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, el humo amarillo fuerte, los pañuelitos al viento y una caravana de vecinos que acompañaron durante el trayecto que partió desde la plaza Martín Rodríguez, por la calle Sarmiento, en sentido hacia Avenida San Martín, luego hasta 2 de abril y retornando por la Avenida España hasta retornar nuevamente a la plaza.

Con la participación del grupo “Costumbres Nativas” y sus piezas de baile, el breve desfile de gauchos ante la imagen de la Virgen, la entrega de tortas fritas y un ambiente muy familiar se dio el cierre correspondiente a la celebración.

No obstante, el intendente municipal junto a la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro, hicieron entrega de instrumentos musicales a los integrantes de la Orquesta Municipal, a cargo de Santiago Mastronardi, quienes tocaron varios temas tradicionales y brindaron un espectáculo para todos los vecinos que se acercaron al interior de la Parroquia, y disfrutaron del calor musical para condecorar la jornada.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez