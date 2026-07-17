General Rodríguez fortalece vínculos con Pakistán para impulsar proyectos comerciales y productivos

El Intendente Dr. Mauro García participó de una reunión con el Embajador de la República Islámica de Pakistán en la Argentina, Hassan Afzal Khan, con vistas a poder estrechar una relación bilateral con fines comerciales, culturales y deportivos, fomentando la cooperación entre sectores industriales complementarios de ambos países.

El encuentro se desarrolló el pasado miércoles 15 de julio en la Embajada de Pakistán, que se encuentra ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue organizada en conjunto por la División Internacional de la Fundación Banco Provincia y la Dirección municipal de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

Según explicó el director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Dr. Santiago Aronowicz, la génesis de esta primera reunión introductoria se dio a partir de un seminario virtual sobre “Conexión y Oportunidades Comerciales con Pakistán”, organizado por el Banco Provincia y la propia Embajada.A raíz de ello, se gestionó una entrevista entre el propio jefe comunal, integrantes de la División Internacional del Banco Provincia, encabezada por la ejecutiva senior Lic. Gisela Korol Sacot; además de la presencia del secretario de la Embajada, Guido Martínez y la agregada y consejera comercial de Pakistán pakistaní, Nazish Sami.

En ese sentido, el funcionario municipal destacó que en esta charla introductoria se profundizó en la necesidad de establecer un “vínculo institucional y amistoso” entre nuestra ciudad y la nación asiática.

Esto último se desarrolló en base al interés mutuo por la producción de caballos de polo, dado la creciente injerencia de este deporte en General Rodríguez que ha hecho que nuestra ciudad sea actualmente el distrito con mayor presencia de canchas de polo en todo el país.

Asimismo, también se destaca que Pakistán es uno de los principales productores de material deportivo, teniendo a su cargo el desarrollo y comercialización de la pelota oficial de la Copa Mundial de la FIFA, denominada “Trionda”, entre otras.

Cabe señalar que, como parte del protocolo del encuentro, la comitiva de la Embajada le hizo entrega de una pelota fabricada en Hurlingham a través de una empresa de origen pakistaní que está radicada en Argentina, mientras que los delegados rodriguenses agradecieron el gesto con el obsequio de artículos producidos en una talabartería local.

Otro de los ejes que también fueron parte de este primer acercamiento diplomático también tiene anclaje en la industria local, haciendo hincapié en el rubro de la nutrición animal, más precisamente en lo que tiene que ver con la producción de aceites y semillas empleadas para ello, así como también productos lácteos.

A partir de esto, la Embajada de Pakistán invitó formalmente a la delegación rodriguense a participar de la 4.ª edición de FoodAg 2026 (International Food & Agriculture Exhibition), el evento agroalimentario más importante de Pakistán que se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre de 2026 en el Expo Centre de Karachi, su capital.

De esta manera, a raíz de esta primera exposición, el director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior ponderó el interés del embajador por “conocer el potencial productivo rodriguense y poder transferir tecnologías y buenas prácticas” entre ambos Estados.

Según estimó, el próximo paso será poder concertar una visita a General Rodríguez para profundizar en la recorrida por industrias complementarias de nuestra ciudad y así poder determinar qué vínculos comerciales se pueden llegar a concretar pensando en la posibilidad de fortalecer la exportación de productos rodriguenses o la elaboración de alimentos de origen local.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez