Con una serie de conciertos, el Coro Polifónico UNLu celebra sus 35 años

Con una serie de conciertos en distintos espacios culturales y patrimoniales de la ciudad de Luján, el Coro Polifónico de la Universidad Nacional de Lujàn celebrará junto a la comunidad sus 35 años de trayectoria con la música.

Siempre a las 20 horas, el ciclo comenzará el 29 de agosto, en el Centro Cultural Ana de Matos; continuará el 26 de septiembre, en la Iglesia Sagrado Corazón; el 31 de octubre, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo; y tendrá su cierre el 28 de noviembre, en el Museo de la Ciudad – Edificio La Cúpula.

“Durante estos 35 años, cientos de personas encontraron en el Coro mucho más que un repertorio: encontraron amistades, escenarios, viajes, emociones y una segunda familia.

Cada concierto, cada ensayo y cada presentación fueron el resultado de horas de trabajo, compromiso y pasión por cantar juntos”, expresaron desde el Departamento Cultura de la UNLu.

En este aniversario, la comunidad universitaria recuerda al Maestro Diego Golía, fundador y primer director del Coro. “Su sensibilidad, su dedicación y su profundo amor por la música dejaron una huella imborrable en la Universidad y en cada una de las personas que tuvieron el privilegio de compartir este camino junto a él”, manifestaron.

Actualmente, el Coro Polifónico UNLu continúa desarrollando su actividad bajo la dirección de Sergio Kovachevich, con el acompañamiento de Clara Golía Rojas, sosteniendo y renovando un proyecto cultural que ya forma parte de la historia y la identidad de la Universidad Nacional de Luján.

Prensa UNLu