Rige un nuevo sistema para las licencias profesionales en todo el país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó en todo el país el nuevo sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales para conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E.

Con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, el régimen establecido por el Decreto 196/2025 ya se aplica en todas las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).Entre las principales modificaciones se encuentra la extensión de la vigencia de la licencia a cinco años para conductores de entre 21 y 65 años, reemplazando el esquema anterior que exigía renovaciones cada dos años.

El nuevo sistema también moderniza el trámite mediante el inicio digital de la gestión, con la carga previa de la documentación requerida, mientras que las instancias presenciales quedan limitadas a los exámenes psicofísicos y las capacitaciones obligatorias.

Además, los conductores podrán elegir libremente dónde realizar la capacitación y las evaluaciones, ya que cualquier institución pública o privada que cumpla con los requisitos establecidos por la ANSV podrá brindar el servicio.

La unificación del sistema también permite realizar estos trámites en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC.

La reforma incorpora, además, nuevos estándares para la formación de los conductores profesionales.

Tanto los cursos para obtener la licencia como las capacitaciones de actualización para su renovación tendrán una carga horaria de 20 horas, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y unificar los criterios de capacitación en todo el país.

ANSV