Fueron trasladados más del 93% de los presos de Devoto a Marcos Paz

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a 1.400 internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, en el marco de un operativo que busca concretar la desocupación definitiva de la cárcel de Devoto.

Durante la quinta jornada consecutiva, fueron trasladados otros 207 presos. Con este avance, ya se derivó a más del 93% de la población carcelaria del establecimiento porteño.

El nuevo complejo fue construido sobre un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad, con capacidad para alojar a 2.232 internos.

Una vez finalizado el operativo, también está previsto trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente se encuentran en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.