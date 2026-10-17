Casco Salas de Moreno Sur: Dos motochorros le robaron a un joven y cubrieron su escape disparando

El robo se produjo este viernes 16 de octubre alrededor de las 20:30. Un joven caminaba por la vereda de la calle Centenario entre Urquiza y Pueyrredón del barrio Casco Salas de Moreno Sur. Aparecen en escena dos delincuentes, montados en una motocicleta. Uno de ellos abordó al chico, le sustrajo elementos de valor y cobardemente le aplicó un golpe. Cuando los vecinos comenzaron a salir a asistir a la víctima, los motochorros los amenazaron y efectuaron dos disparos para cubrir la huida. Una vecina nos comentó: “Es moneda corriente llega la noche y no se puede salir de la cantidad de motos que roban”. Además denunciaron que a dos cuadras del lugar del hecho, funciona un CPU de la policía, específicamente en la esquina de Emilio Mitre y Centenario.