Ratas: A metros de la comisaría de Paso del Rey, rompieron el vidrio de heladera y robaron helados

Un sujeto rompió el vidrio de una heladera en un comercio ubicado frente a la plaza Sarmiento de Paso del Rey, lindante con la estación ferroviaria de la localidad, específicamente sobre la calle El Indio entre Zóccola y Córdova. Ocurrió a las 23:38 del lunes 12 de octubre. Intentó primero con una especie de barreta y posteriormente con una piedra. Se llevó varios potecitos de helado.

A las 3:02 ya del martes 13, otro individuo fue a completar la tarea. Se llevó el resto de la mercadería. El local está, además, ubicado a cien metros de la comisaría Moreno 5ª (Paso del Rey). Nadie advirtió nada. Este hecho se suma a una ya larga cadena de robos que padecen los comerciantes en esa modalidad. Pese a esto, el personal policial no realiza recorridas. La excusa habitual es la falta de móviles. A veces hay que ejercitar las piernas.

Respecto a las situaciones anteriores, donde los dueños de los emprendimientos fueron entrevistados por nuestro medio y reclamaron por seguridad, sugestivamente recibieron en los días posteriores a inspectores municipales de las áreas de Comercio y Bromatología. No queremos pensar que se trató de algún tipo de represalia. Igualmente nos preguntamos: ¿casualidad o causalidad?