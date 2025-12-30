Funcionamiento de las estaciones de servicio el 31 de diciembre y el 1° de enero

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, las estaciones de servicio de todo el país funcionarán con un esquema especial de atención que afectará la carga de combustible durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero.

De acuerdo con lo establecido por los convenios laborales del sector, no habrá atención al público general entre las 22:00 del 31 de diciembre y las 06:00 del 1° de enero. Durante ese período no será posible cargar nafta, gasoil ni otros combustibles en las estaciones de servicio.

Esta modalidad se aplica de manera generalizada en todo el territorio nacional y tiene como objetivo garantizar el descanso del personal durante las fiestas de fin de año. Finalizado ese horario, las estaciones retomarán su funcionamiento habitual.

Cabe aclarar que, durante el lapso de cierre al público, se mantendrán guardias mínimas destinadas exclusivamente a la atención de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos públicos que requieran combustible para el cumplimiento de sus funciones.

Ante este esquema, se recomienda a los automovilistas planificar la carga de combustible con anticipación, especialmente si tienen previsto viajar o trasladarse durante la noche del 31 de diciembre o las primeras horas del 1° de enero.