Bancos: cómo será la atención el 31 de diciembre y el 1° de enero

Con motivo de las celebraciones de fin de año, se informa a la comunidad que las entidades bancarias de todo el país modificarán su esquema habitual de atención durante los días 31 de diciembre y 1° de enero.

Durante ambas jornadas, las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no habrá atención presencial al público ni se podrán realizar trámites que requieran concurrir a una entidad.

No obstante, los servicios digitales continuarán funcionando con normalidad, permitiendo operar a través de home banking, aplicaciones móviles, transferencias electrónicas, pagos y consultas en línea.

Asimismo, los cajeros automáticos estarán habilitados para la extracción de efectivo, aunque se recomienda prever necesidades con anticipación debido a la mayor demanda registrada en estas fechas. Como alternativa, también será posible obtener efectivo en comercios habilitados que ofrecen el servicio de retiro con tarjeta de débito.

Se sugiere a las y los usuarios organizar con antelación aquellos trámites que requieran atención bancaria presencial y utilizar los canales digitales disponibles durante estos días.