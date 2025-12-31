Los reclamos por falta de agua a AYSA se pueden hacer a través de WhatsApp

Vecinos de diferentes zonas del distrito nos han escrito por la falta de suministro en sus hogares.

Nos contactamos con el área de redes de la municipalidad de Moreno. Comentaron que hay diez pozos nuevos en distintos puntos de la comuna que no fueron conectados por AYSA hasta el momento. Mencionaron que desde la empresa se comprometieron a enviar camiones cisternas a las áreas sin suministro.

Vías de contacto oficiales:

0-800-321-AGUA (2482) Teléfono de reclamo de AYSA

Cuentas

Facebook: Aysa.Argentina

X (ex Twitter): @AySA_Oficial

Instagram: Aysa.Oficial

WhatsApp: 11 59845794