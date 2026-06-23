General Rodríguez alentó a la Selección en una jornada de encuentro y recreación

Niños, niñas y adolescentes de la Casa de la Niñez y la Casa Joven de Vengochea compartieron una jornada especial siguiendo el partido de la Selección Argentina, en un espacio pensado para el encuentro, la recreación y la participación.

Con entusiasmo y alegría, las y los jóvenes disfrutaron del encuentro deportivo acompañados por los equipos de trabajo que diariamente impulsan propuestas de contención, integración y desarrollo comunitario.

La actividad permitió compartir una tarde diferente, fortaleciendo los vínculos y celebrando juntos la pasión por los colores argentinos en un ambiente de compañerismo y participación.

Municipalidad de General Rodríguez