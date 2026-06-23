Robaron una caja fuerte de un kiosco en pleno centro de Moreno y los detuvieron en Puerta de Hierro

El suceso se produjo alrededor de las 16 horas de este domingo 21 de junio en un kiosco ubicado sobre la calle Merlo al 2834, entre Libertador y España, en la zona bancaria del centro de Moreno y a una cuadra y media de la comisaría 1ª.

Tres delincuentes armados con un arma blanca abordaron al empleado y le sustrajeron el dinero de la registradora. Escaparon, pero inmediatamente regresaron. Acto seguido, se llevaron una pequeña caja fuerte. El botín: Unos 160.000 pesos.

Ya con la denuncia realizada, los policías visualizaron las cámaras de seguridad del municipio. Confirmaron que subieron a un remis y descendieron en el barrio Puerta de Hierro, de Moreno Sur. Un operativo cerrojo montado con patrulleros y uniformados permitió que dos de los ladrones fueran detenidos.

Se trata de Gonzalo Rivadeneira de 38 años y de Nicolás Ojeda, de 33. Fueron trasladados a la comisaría 1ª. En el ingreso de los malvivientes se produjo un incidente. El oficial canino Firulais, a cargo de la puerta principal, comenzó a ladrarles y tirarles mordiscones. Una condena anticipada. Lograron calmarlo posteriormente, con un poco de alimento. Evalúan condecorarlo.

La causa por “robo agravado por el uso de arma blanca y en poblado y en banda” es instruida por la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, cuyo titular es el Dr. Leandro Ventricelli.

Según el dueño de este comercio, que posee una cadena de kioscos, es el 5º robo que sufre este mes.