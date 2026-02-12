General Rodríguez arranca el ciclo lectivo con dos nuevas escuelas y se inaugurarán dos más en el curso del año

Gracias al trabajo y la coordinación permanente del Municipio, a través de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Política Criminal, junto al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, efectivos policiales lograron aprehender a dos motochorros que habían robado una motocicleta y se resistieron al accionar policial utilizando un arma de fuego.

Mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo, los efectivos recibieron una alerta por el robo reciente de una motocicleta Honda Wave, junto con la descripción de los autores.

Minutos después, en la intersección de las calles Corrientes y Trueba, divisaron un rodado con dos ocupantes cuyas características coincidían con las informadas, por lo que iniciaron su persecución.