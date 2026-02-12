Locura total en Paso del Rey: Con un fierro atacó a un comerciante por la espalda

El suceso se produjo el pasado viernes 6 de febrero por la tarde. Marcelo Maringolo, comerciante de Moreno, estaba cerrando la cortina de unos locales en construcción que posee en la esquina de Graham Bell y Corrientes, del barrio Sanguinetti. Cuando estaba agachado colocando los candados, por la espalda, aparece un sujeto que con un fierro comenzó a golpearlo. Milagrosamente no le acertó a la cabeza. Lo persiguió por la calle hasta que la víctima logró refugiarse en un comercio vecino. Acto seguido, el agresor rompió la moto en la que se movilizaba el hombre. Más allá del conocimiento previo entre ellos, el motivo del ataque es un enigma. Está hecha la denuncia en la Comisaría 3º de Moreno (Villa Zapiola).