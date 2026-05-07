General Rodríguez celebró el Día del Animal con una correcaminata y actividades para toda la familia

El Municipio de General Rodríguez llevó adelante una nueva edición de la “Correcaminata» en el marco del Día del Animal, una jornada que reunió a vecinos y vecinas junto a sus mascotas para compartir una tarde recreativa y de concientización.

La actividad contó con la participación de 65 caninos inscriptos, quienes realizaron una recorrida ida y vuelta hasta la Plaza San Martín, en una propuesta que también incluyó la participación de perritos con ruedas, promoviendo la inclusión y el respeto por todos los animales.

En este marco, además, se brindó vacunación antirrábica gratuita, reforzando las políticas de cuidado y salud animal.Durante el encuentro se llevaron adelante sorteos de bolsas de alimento y golosinas aptas para mascotas, junto a distintas competencias recreativas en las que se entregaron premios a categorías como mejor salto, carrera de obstáculos, mejor look y peluquería, generando un espacio de disfrute para toda la comunidad.

Participó de la actividad la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, quien acompañó el evento junto a su mascota.

La jornada fue organizada por el Centro de Zoonosis municipal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública.

En ese marco, la directora del área, Bárbara Gagno, destacó de manera indirecta el positivo desarrollo del evento, remarcando la gran convocatoria y el buen comportamiento general de los animales, sin registrarse inconvenientes durante toda la actividad.

Estas iniciativas buscan fortalecer el vínculo entre las familias y sus mascotas, promoviendo el cuidado responsable y generando espacios comunitarios de encuentro.

Municipalidad de General Rodríguez