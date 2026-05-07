La intendenta Mariel Fernández inauguró el Centro Cultural del barrio La Perla

Además, se realizaron obras de asfalto y recambio de luminarias LED para mejorar la conectividad y la seguridad de la zonaLa intendenta, Mariel Fernández, encabezó la inauguración del Centro Cultural del barrio La Perla, un espacio destinado a actividades culturales, recreativas y deportivas para la comunidad.

En el lugar también se brindará merienda con el objetivo de fortalecer el encuentro y la participación de las familias, especialmente de niñas y niños.Durante la jornada, la jefa comunal expresó: “Este lugar lo hacemos para ustedes, para que lo disfruten las familias de La Perla, pero principalmente para los niños y niñas del barrio, para que aprendan cosas nuevas, para que se diviertan y encuentren un espacio de contención”; y agregó: “La verdad que es una emoción muy grande ver a las chicas Basualdo y a su mamá al frente de este espacio. Ver el compromiso de una familia con su comunidad es algo maravilloso”.

El Municipio ejecutó trabajos de infraestructura con financiamiento municipal.

Las tareas incluyeron nuevo asfalto para conectar la Ruta 25 con las calles Tablada y La Plata, donde se ubica el centro cultural. Además, se concretó el recambio de luminarias LED para mejorar la seguridad y la circulación en el barrio.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno