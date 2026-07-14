General Rodríguez conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia

En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, ayer se llevó a cabo el acto institucional en la Plaza Central Martín Rodríguez, con la participación de autoridades municipales, instituciones educativas, sociedades intermedias, vecinos y vecinas de la comunidad.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se realizó un minuto de silencio en homenaje al recientemente fallecido veterano de la Guerra de Malvinas, Raúl Eduardo Troncoso. Su familia acompañó el emotivo reconocimiento, compartiendo este momento junto a toda la comunidad.

Durante el acto, el intendente Mauro García dirigió unas palabras en las que reflexionó sobre el proceso histórico que permitió alcanzar la independencia de nuestro país y destacó que la patria trasciende los límites geográficos, construyéndose cada día con el compromiso de las argentinas y los argentinos.

Además, remarcó la importancia de mantener vivas las fechas patrias y de participar en estos encuentros comunitarios: «Cuando uno es joven muchas veces no tenemos dimensión de lo que esto representa, pero estos actos son nada más y nada menos que seguir conservando nuestra identidad, seguir conservando los momentos de nuestra historia donde muchos hombres y mujeres dieron su vida para que tengamos lo que tenemos hoy».

Como cierre de la jornada, el joven Pedro Mancilla, estudiante de la Escuela Primaria N.º 1 y del CEC, interpretó con su ukelele distintas canciones representativas de nuestra cultura argentina, brindando un emotivo broche artístico a la celebración.

De esta manera, General Rodríguez volvió a reunirse para conmemorar una de las fechas más significativas de nuestra historia, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria, la identidad y los valores que dieron origen a nuestra Nación.