La esquina de las calles San Luis y Julián Álvarez, un deterioro constante y sin solución

Un problema histórico. La esquina de las calles San Luis y Julián Álvarez está en pésimas condiciones. Ese lugar es una parada tradicional del recorrido 30 de Transportes La Perlita que comunica el centro de Moreno con el barrio Rififí de Moreno Sur. Pese a los arreglos parciales, el deterioro es continuo. A una cuadra se encuentra la delegación municipal. Los vehículos particulares dañan los trenes delanteros. Los reclamos se suman.

Julián Baltasar Álvarez (1788 – 1843) hace referencia a uno de los participantes de la revolución de Mayo, enrolado en el bando morenista. Fue director de la Gaceta de Buenos Aires entre 1816 y 1820. Exiliado en Montevideo a finales de ese año, tuvo una destacada actuación política en la banda oriental, llegando a presidir el Supremo Tribunal de Justicia de ese país. Nada que ver con el goleador cordobés integrante de la selección nacional, campeón del mundo en Qatar 2022.