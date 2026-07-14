Los Bomberos de General Rodríguez festejaron su aniversario y destacaron el trabajo en Venezuela

Coincidiendo con los festejos por el 210º aniversario de la declaración de la Independencia Nacional, los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez conmemoraron el 69º aniversario de su creación. El proyecto del nuevo cuartel al lado del corralón municipal del casco céntrico sur y la actualidad de la institución en la voz del comandante general Fernando Aguirre. Además el reconocimiento a los Bomberos que colaboraron con las tareas de rescate en Venezuela. Ellos son: Sebastián Malvicini, Gastón Vovchuk, Sergio Gualco, Germán Iñiguez, Lucía Lemos y Guillermo Vilumbrales.