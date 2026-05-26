General Rodríguez conmemoró el 216º aniversario de la Revolución de Mayo

Con un acto en la plaza central “Martín Rodríguez”, la comunidad rindió homenaje a la primera junta de gobierno, dando inicio a la construcción de nuestra República. La actividad contó con el discurso del intendente Mauro García, la interpretación del himno a cargo de la vecina Carolina Martínez y baile típico con los alumnos de la secundaria Nº 17. Estuvieron presentes los veteranos de guerra, Bomberos Voluntarios, estudiantes de distintos establecimientos educativos, integrantes de la selección argentina de fútbol para sordos “Los Toros” y miembros de instituciones del distrito.