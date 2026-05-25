Parto respetado: difusión de derechos y prácticas de acompañamiento durante el nacimiento en Moreno

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, se realizaron actividades de promoción y sensibilización en torno a los derechos de las personas gestantes durante el embarazo, el parto y el posparto.

Durante la jornada se entregó folletería informativa y se llevó adelante una muestra de elementos utilizados en el momento del parto, con el objetivo de brindar información clara y acompañar a las familias en el conocimiento de las distintas etapas del proceso de nacimiento.

Desde el equipo de salud se destacó la importancia de que durante todo el proceso se respeten los deseos, decisiones, emociones y necesidades de las personas gestantes, con un acompañamiento adecuado por parte del personal sanitario.

Asimismo, se recordó que los mismos derechos rigen tanto para partos vaginales como para cesáreas, y que cualquier intervención médica debe ser previamente informada y realizada con el consentimiento de la persona involucrada, en el marco de una atención respetuosa y centrada en los derechos.

Info Hospital Mariano y Luciano de la Vega