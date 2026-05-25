Bomberos Voluntarios de General Rodríguez incorporaron una nueva unidad de logística y un camión cisterna

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez sumaron dos nuevas unidades a su parque automotor, en el marco de un proceso de fortalecimiento operativo que busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad.

Por un lado, se incorporó una Ford Ranger XLS V6 modelo 2026 0 km, destinada al traslado de personal y funciones de logística, lo que permitirá optimizar la movilidad del equipo en distintas intervenciones y tareas operativas.

Por otro lado, la institución puso en servicio una unidad cisterna Scania 94D 260, equipada con una capacidad de 8.000 litros de agua y un monitor de espuma, destinada al combate de incendios y al abastecimiento en operaciones de gran magnitud.

Desde el cuartel destacaron que estas incorporaciones representan un avance significativo para la institución y son posibles gracias al acompañamiento de la comunidad, que permite seguir invirtiendo en equipamiento esencial para el servicio.

Asimismo, remarcaron el compromiso permanente de los bomberos voluntarios de continuar trabajando en la mejora de sus recursos para responder con mayor eficacia, responsabilidad y vocación ante cada emergencia.

Info y fotos Bomberos Voluntarios de General Rodríguez