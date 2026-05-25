Nueva entrega de escrituras sociales a familias rodriguenses

El Intendente Mauro García encabezó un nuevo acto de entrega de 110 escrituras sociales, en el marco de la Ley 24.374, que se llevó a cabo en la sede de la Cámara Empresaria junto a familias rodriguenses y autoridades del Estado y Provincial y Municipal.

Se trata de una herramienta fundamental que garantiza la titularidad de los bienes inmuebles registrados por nuestros vecinos y vecinas que iniciaron el trámite de forma gratuita ante la Dirección de Tierras y Escrituración Social del municipio.

Allí el jefe comunal estuvo acompañado por el subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, Arq. Rubén Pascolini; el director de Acciones Escriturarias bonaerense, Dr. Ariel Trovero; el director municipal de Tierras y Escrituración Social, Dr. Luis Moreno; el subdirector de Protección de la Vivienda municipal, Marcos Malatini y la Escribana Regularizadora, María Verónica Grosso.

Asimismo, durante el acto se realizó un homenaje a los Veteranos de Guerra de Malvinas locales Carlos Montiel, Mario dos Santos y Daniel González, representantes de la Biblioteca Popular “Puerto Argentino Malvinas”, con motivo de seguir fomentando el orgullo y revalorización de su entrega patriótica.

A su vez, cada carpeta otorgada a los y las beneficiarias de la escritura social cuenta con un mapa bicontinental de la Argentina, símbolo de nuestra integridad territorial que se complementa con la labor “malvinizadora” que se lleva adelante desde el Estado provincial y municipal.

“Hoy es un día de enorme alegría y satisfacción por el deber cumplido, siguiendo con la instrucción del Gobernador Axel Kicillof para que cada familia pueda acceder a su escritura de forma definitiva”, sostuvo el subsecretario Pascolini.

En ese sentido, Mauro García destacó el “compromiso enorme de la Provincia de Buenos Aires” para fomentar la regularización dominial en nuestro distrito: “De las 22.000 escrituras que se han entregado a todos los municipios bonaerenses en la gestión actual, cerca de 6000 corresponden solo a General Rodríguez.

Miren si ha trabajado este equipo que realmente está compenetrado con la atención de cada una de las familias y estar atrás de cada una de las diferentes situaciones y trámites que se recepcionan”, ratificó.Por su parte, Luis Moreno destacó que ya son casi 30 los actos de entrega de escrituras efectuados con el objetivo de seguir brindando seguridad jurídica y consolidación después de tanta lucha y tanto esfuerzo de años por parte de las y los rodriguenses para poder terminar hoy aquí”.

Asimismo, el director Tierras y Escrituración Social recalcó “la importancia del Estado a la hora de poder resolver este trámite que garantiza la titularidad sobre la propiedad inmueble y también en lo que tiene que ver con el legado, porque sus hijos y sus nietos van a poder heredarlo”.

Siguiendo con ello, el jefe comunal instó a los y las presentes a que continúen en contacto con la Dirección de Tierras y Escrituración Social para poder incorporarse al Régimen de Protección de la Vivienda, para que de esa manera el inmueble no pueda ser embargado en caso de juicios o deudas.

«Lo que hacemos hoy es demostrar que ese objetivo que se plantearon hace mucho tiempo de poder tener seguridad jurídica sobre sus viviendas se puede alcanzar a través del Estado», concluyó Mauro García felicitando a los y las presentes por este importante logro.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez