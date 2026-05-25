La Provincia incorporó 30 nuevos tomógrafos y fortaleció la red pública de diagnóstico por imágenes

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires completó la incorporación de 30 nuevos tomógrafos a la red pública de salud, en el marco de un proceso de fortalecimiento del sistema de diagnóstico por imágenes que busca ampliar la capacidad de atención en hospitales de las 12 regiones sanitarias.

Con esta incorporación, la Provincia prácticamente duplica la cantidad de equipos operativos en comparación con 2019, cuando el sistema contaba con 44 tomógrafos, muchos de ellos con años de uso y menor nivel de actualización tecnológica.

La medida se enmarca en una política de modernización del sistema sanitario bonaerense y de ampliación del acceso al diagnóstico oportuno.

La ampliación de la red se integra a la Red Bonaerense de Diagnóstico por Imágenes, que permite la interconexión entre hospitales, la realización de interconsultas a distancia y una mayor eficiencia en los tiempos de respuesta.

Además, se complementa con la incorporación de otros equipamientos como resonadores, mamógrafos, angiógrafos y ecógrafos.De los nuevos equipos incorporados, 10 cuentan con software de inteligencia artificial que asiste a los equipos de salud en la realización de estudios, mejora la interpretación de resultados y contribuye a reducir errores, optimizando la calidad diagnóstica.

Según datos oficiales, esta inversión permitió incrementar la capacidad operativa del sistema en más de un 43%, pasando de aproximadamente 1.760 estudios diarios en 2019 a 2.520 en la actualidad, lo que amplía el acceso de la población al diagnóstico en el sistema público.

Los tomógrafos fueron distribuidos en hospitales estratégicos de toda la provincia, entre ellos el Hospital Interzonal General de Agudos “San Felipe” de San Nicolás, el Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón” de General San Martín, el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Alberto Eurnekian” de Ezeiza, el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ramón Carrillo” de Tres de Febrero, el Hospital Zonal General de Agudos “Lucio Meléndez” de Almirante Brown, el Hospital Interzonal General de Agudos de General San Martín (La Plata), el Hospital Interzonal General de Agudos “Luisa C. Gandulfo” de Lomas de Zamora, el Hospital Zonal General de Agudos “Evita Pueblo” de Berazategui, el Hospital Zonal General de Agudos “Petrona V. de Cordero” de San Fernando, el Hospital Zonal General de Agudos de Tigre, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Pedro Fiorito” de Avellaneda, la UPA 7 de Lezama, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Diego Paroissien” de La Matanza, el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Cecilia Grierson” de Presidente Perón, el Hospital Zonal de 9 de Julio, el Hospital “Dr. Eduardo Wilde” de Avellaneda (donde además se incorporó un nuevo servicio), el Hospital Interzonal General de Agudos “Prof. Dr. Luis Güemes” de Morón, el Hospital Nuestra Señora de Luján de Luján (también con nuevo servicio), el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” de General Pueyrredón, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” de Bahía Blanca, el Hospital Zonal General de Agudos de San Vicente, el Hospital Zonal de Ensenada (con nuevo servicio), el Hospital Interzonal General de Agudos “Prof. Dr. Rodolfo Rossi” de La Plata, el Hospital San Roque de Gonnet, el Hospital Interzonal Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” de La Plata y el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Esta política pública refuerza el compromiso provincial con un sistema de salud más moderno, equitativo y con mayor capacidad de respuesta en todo el territorio bonaerense.

Info gba.gob.ar