Niebla en el AMBA: hubo complicaciones en aeropuertos y el tránsito

Una intensa niebla afectó este lunes por la mañana a distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando complicaciones en la circulación y en la actividad aérea, con demoras en vuelos y posibles reprogramaciones.

El fenómeno redujo significativamente la visibilidad en rutas, accesos y aeropuertos, lo que obligó a extremar las precauciones y modificar la operatoria habitual en terminales como Ezeiza.Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la advertencia por niebla alcanzó a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe, con condiciones que pueden generar inconvenientes en la vida cotidiana y en el tránsito.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ya se registraban retrasos durante las primeras horas del día, mientras no se descartaban cancelaciones en función de la evolución del fenómeno.

Ante este escenario, se recomienda circular con extrema precaución, reducir la velocidad, utilizar luces bajas y antiniebla, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso.

En caso de visibilidad muy reducida, se sugiere detener la marcha en un lugar seguro fuera de la calzada.