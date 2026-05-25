Intentaron asaltar en las Asesorías de Incapaces: El Colegio de Magistrados reclamó seguridad

El pasado jueves 21 de mayo, alrededor de las 10:30, dos sujetos armados ingresaron en el patio delantero de las oficinas de las Asesorías de Incapaces del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Están ubicadas sobre la calle Chiclana casi esquina Belgrano del casco céntrico norte de Moreno. Aprovecharon el instante en que el personal de maestranza abrió el portón para realizar tareas de limpieza.

La maniobra fue advertida por el oficial de policía que custodia el Juzgado de Garantías Nº 1, emplazado justo enfrente. El uniformado dio la voz de alto y habría efectuado al menos un disparo intimidatorio. No hubo confirmación sobre una eventual respuesta de los delincuentes, aunque huyeron a la carrera. Una fuente aseguró que tenían un vehículo de apoyo.

Esta situación generó alarma, máxime teniendo en cuenta que en esos momentos se encontraba en la catedral el Procurador general de la provincia, el Dr. Julio Conte Grand, jefe del Ministerio Público Fiscal que engloba a las Asesorías de Incapaces. Conte Grand, junto al Fiscal general de Moreno Dr. Lucas Oyhanarte, participaba de una jornada organizada por la iglesia. Estaba acompañado por funcionarios del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Aunque la principal hipótesis para la justicia sería un intento de robo al voleo, no se descartan otras pistas. Algunos confidentes destacan el momento elegido: cuando Conte Grand estaba en Moreno. En apoyo a la primera línea investigativa, las opiniones remarcan el deficiente trabajo de inteligencia: básicamente, no prever el guardia armado apostado en las cercanías.

La causa recayó en la UFI Nº 2 a cargo de la Dra. Carina Saucedo. Se analizan las cámaras de vigilancia, públicas y privadas, de los alrededores. Trabajan efectivos de la comisaría 1ª, con jurisdicción en la zona.

Por lo pronto, el Colegio de Magistrados departamental emitió un comunicado donde pone de manifiesto la preocupación por la seguridad en las dependencias judiciales y le reclamó medidas al gobierno provincial.