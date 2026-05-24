La PFA detuvo a un hombre con pedido de captura por estafas reiteradas

Bajo los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturó a un sujeto argentino de 38 años sobre el cual pesaba un pedido de captura por haber estafado mediante ardides o engaños a varias personas, ocasionándoles además un perjuicio patrimonial.

Los hechos ocurrieron durante el 2021 en al menos siete oportunidades, donde el involucrado simulaba ser empleado de una terminal portuaria, ofreciéndole a los damnificados distintos tipos de importantes electrodomésticos como heladeras, cocinas, termotanques, lavarropas, consolas de juegos, teléfonos celulares de alta gama y notebooks entre otros, con importantes descuentos y exigiendo un porcentaje del valor total del producto a modo de seña, luego de lo cual no concretaba la operación comercial.A raíz de la importante cantidad de denuncias en su contra, las causas se unificaron.

Pero al ir en su búsqueda no fue encontrado en su domicilio. De esta manera, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, a cargo de la Dra. Adriana Julián, encomendó su localización a la División Búsqueda de Prófugos de esta Institución.

Como producto de las tareas practicadas por los efectivos federales, se determinó que el imputado constantemente cambiaba de domicilio a fin de evitar se encontrado no solo por las autoridades, sino también por las víctimas que reclamaban la devolución del dinero o la entrega de los productos.

No obstante, ello y gracias a la gran pericia policial, se pudo establecer que el mismo se guarecía en un domicilio ubicado al nordeste del conurbano bonaerense, precisamente en la localidad de Matheu partido de Belén de Escobar.

De esta manera, los uniformados montaron un discreto operativo en la zona, donde luego de varios días vigilancia el sujeto fue identificado en la vía pública.

Efectuada la consulta con el magistrado interventor, este dispuso su detención y posterior traslado a la comisaría 3ra. de Moreno «Villa Zapiola» de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quedando a disposición del magistrado interventor.

Con info PFA