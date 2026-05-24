Terrible siniestro vial sobre Ruta 25: Una joven fue operada por fracturas expuestas en una pierna

El suceso se produjo a las 6:24 de este domingo 24 de mayo sobre la Ruta 25 a la altura de la calle Honduras del barrio Jardines, mano a Moreno. Una pareja, que circulaba en moto, frenó sobre la calzada para hacer una maniobra indebida, cuando fue embestida por un vehículo que circulaba a alta velocidad. El automóvil se dio a la fuga, abandonando a los heridos, según refirieron los vecinos. La ambulancia habría tardado 20 minutos.

Los vecinos denuncian que los accidentes en ese semáforo son constantes y demandan la intervención del municipio para implementar medidas que los eviten. De los jóvenes lesionados, la más grave era una chica que presentaba varias fracturas expuestas en una de sus piernas. Fue intervenida en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde sigue internada y fuera de peligro.