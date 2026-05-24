Despidieron los restos del joven trabajador asesinado por motochorros en la Ruta 7

Martín Gigena iba a cumplir 29 años el próximo martes 26 de mayo. Apenas pasados los primeros minutos de este viernes 22 de mayo fue embestido de frente por delincuentes que intentaban asaltar a una pareja, que al igual que Gigena, circulaban en moto. Como consecuencia del impacto, el joven radicado en General Rodríguez murió instantáneamente. Ocurrió sobre la Ruta 7 entre Crisólogo Larralde y Perú, en Moreno.

El sábado, en la dirección de Sepelios de la municipalidad de Moreno, se llevó adelante el velatorio. A la tarde sus restos fueron trasladados al cementerio comunal. Cynthia, hermana de la víctima, responsabilizó al poder político, policial y judicial por su muerte. Uno de los asesinos tenía pedido de captura por otro homicidio ocurrido en febrero en el barrio Casasco y seguía cometiendo ilícitos en la misma zona.