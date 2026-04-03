General Rodríguez conmemoró el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas

En la mañana del 2 de abril, el Municipio de General Rodríguez llevó adelante el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la plaza central de la ciudad.

La jornada estuvo encabezada por el intendente municipal, Mauro García, acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas Argentinas de General Rodríguez, Wildo Ferreyra; veteranos de guerra de nuestra ciudad; autoridades educativas, representantes del Departamento Ejecutivo y Legislativo, instituciones intermedias y vecinos y vecinas.

Durante el acto, se realizó el izamiento de las banderas nacional, bonaerense y distrital, acompañado por la interpretación de la canción Aurora. Asimismo, y en cumplimiento de la ordenanza N° 5383/25, se llevó a cabo el izamiento de la Bandera de las Islas Malvinas en el mástil histórico de la plaza, la cual fue bendecida por el padre Javier, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

En este marco, el intendente Mauro García y la presidenta del HCD hicieron entrega de un ejemplar de la Bandera de las Malvinas Argentinas a las autoridades del Centro de Veteranos.

Posteriormente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la artista local Sara Belén Bustos, quien recibió un diploma de reconocimiento por su destacada participación.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la oración en memoria de los veteranos de guerra fallecidos de nuestra ciudad, reafirmando el compromiso con su recuerdo y legado.

Durante el acto, se escucharon las palabras del veterano de guerra Leonardo Durán, en representación del Centro de Veteranos, quien expresó:

“Héroe es un título de Dios; cuando se lo lleva a él, los veteranos de Malvinas que aún estamos vivos somos simplemente soldados de la patria que, con absoluta humildad y con total orgullo, llevamos sobre nuestras espaldas el legado y la herencia de todos los soldados que combatieron heroicamente por nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía, desde 1806 hasta nuestros días.”

Por su parte, el intendente municipal Mauro García llamó a la unidad del pueblo argentino en el actual contexto, al que definió como complejo tanto a nivel nacional como internacional, y remarcó la importancia de que el país se mantenga al margen de conflictos que puedan perjudicarlo o implicar la pérdida de vidas de argentinos y argentinas, destacando que la Argentina cuenta con todas las condiciones para ser una nación próspera.

El acto contó además con la participación de instituciones educativas del distrito, organizaciones de la comunidad, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y entidades intermedias, que acompañaron con profundo respeto esta fecha tan significativa para todos los argentinos.

La ceremonia concluyó con la entonación de la Marcha a las Malvinas, en un clima de profundo reconocimiento, memoria y unidad.