44º aniversario de la gesta de Malvinas: Vigilia, homenaje en el cementerio y acto en la UCIM

En Moreno, el 44 º aniversario de la recuperación de nuestras islas Malvinas tuvo las tradicionales actividades en homenaje a nuestros héroes. La vigilia tuvo números artísticos, el reconocimiento de los Bomberos Voluntarios y la espera del minuto cero del 2 de abril. En la mañana, el emotivo homenaje a los veteranos fallecidos en la post guerra en el cementerio municipal. Y posteriormente el acto central en el predio de la UCIM (Unión de Combatientes de las Islas Malvinas). Llamativamente no participó de ninguna de las actividades la intendenta Mariel Fernández como así también parte del gabinete. El desfile fue suspendido por cuestiones climáticas.