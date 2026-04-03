General Rodríguez: Decomisan mercadería no apta para el consumo tras un control bromatológico

La Secretaría de Inspección General, Comercio y Control Urbano, a través de la Dirección de Bromatología, realizó un operativo en el que se detectó un camión proveniente del partido de San Fernando mientras descargaba mercadería en un comercio céntrico.

Durante la intervención se constató que el vehículo no contaba con equipo de frío, ni con habilitación del SENASA, y tampoco había realizado el abasto correspondiente.

Tras los controles de temperatura, se verificó que las 15 medias res transportadas alcanzaban hasta los 20°, superando el máximo permitido de 7°.

Ante esta situación, se procedió al decomiso y posterior destrucción de la mercadería por no encontrarse apta para el consumo.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de operativos forman parte de los controles preventivos que se llevan adelante para proteger la salud de la comunidad, asegurando que los alimentos cumplan con las condiciones establecidas por el Código Alimentario.

Municipalidad de General Rodríguez