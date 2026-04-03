Se realizó la entrega de equipamiento y utensilios de cocina a la Escuela Primaria N° 25 del barrio Güemes, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y optimizar el servicio que se brinda a los estudiantes.

La iniciativa busca fortalecer el compromiso con la educación y contribuir al bienestar de toda la comunidad educativa, acompañando las tareas diarias que se desarrollan en el establecimiento.

La incorporación de estos elementos permitirá mejorar la organización y el funcionamiento del área de cocina, beneficiando tanto al personal como a los alumnos de la institución.

Municipalidad de General Rodríguez