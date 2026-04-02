Provincia reconoció a la atleta bonaerense que ganó la maratón de Islas Malvinas

Candela Cerrone fue distinguida tras imponerse en Puerto Argentino y dedicar su triunfo a los caídos y veteranos.

El acto incluyó la presencia de un excombatiente y puso en valor el reclamo de soberanía.

Honró a nuestros héroes

En plena victoria les dedicó unas palabras a los soldados

En el marco de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires distinguió a la atleta bonaerense Candela Cerrone, quien obtuvo el primer puesto en la maratón disputada el pasado 8 de marzo en Puerto Argentino y dedicó su triunfo a los caídos y a quienes defendieron la soberanía argentina en las islas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque, se inscribe en las políticas de memoria y reconocimiento que la gestión del gobernador Axel Kicillof sostiene cada 2 de abril, con el objetivo de mantener viva la causa Malvinas como una bandera de soberanía nacional y de homenaje permanente a los héroes que dieron su vida en el conflicto bélico.

La ceremonia de distinción fue encabezada por el subsecretario de Deportes del Ministerio, Cristian Cardozo, quien recibió a la deportista junto a sus familiares.

También participó el excombatiente Fernando Marino, secretario de Deportes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, cuya presencia aportó un fuerte sentido de reconocimiento a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

“Este 2 de abril volvemos a afirmar un reclamo que es irrenunciable para todo el pueblo argentino: la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas”, sostuvo Cardozo, quien además destacó la importancia de “seguir tendiendo puentes entre la historia y la memoria”.

“El deporte también es una herramienta para construir memoria y conciencia colectiva.

Este triunfo tiene un valor que trasciende lo deportivo”, destacó. Cerrone completó los 42 kilómetros con un tiempo oficial de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, en una categoría que contó con la participación de 60 deportistas y solo 11 argentinas, ya que la mayoría de las competidoras eran de nacionalidad británica.

La prueba, que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, constó de un circuito notoriamente más exigente que los trazados urbanos tradicionales, a causa de la fuerza del viento y la irregularidad del terreno que caracteriza al suelo malvinense.

La dimensión simbólica del logro se vio reforzada por las restricciones vigentes en las islas, que impiden el uso de insignias nacionales.

En ese contexto, la atleta dedicó su victoria a los caídos, a los veteranos y a todos los que defendieron la patria, en un gesto que resonó más allá de lo deportivo.

“Cuando me enteré, me pareció la excusa perfecta para poder conocer este territorio. Es muy difícil por la geografía y el clima, y por lo emocional. Fue todo muy duro.

He tenido otros triunfos, pero éste será siempre especial”, confesó Cerrone, en donde además recordó que tiene un primo en la ciudad de La Plata que también es Veterano de Malvinas. Incluso, reconoció que frente a la prohibición de usar insignias nacionales por parte del gobierno local, “sacó muchas más ganas”. “Fue el impulso que me hacía falta”, agregó.

La atleta, nacida en Berisso y actualmente radicada en Pinamar, es Profesora de Educación Física, corre desde los 15 años y lleva adelante un grupo de running. Comenzó a competir en maratones desde el año 2018 y cuenta con destacados antecedentes, que incluyen un primer puesto en los 42K de Mar del Plata 2022 y un segundo lugar en Rosario 2025. Ya había participado en otro trail de alta exigencia como “El Paso Austral” y para este circuito se preparó durante cuatro meses.

La maratón de Malvinas se realiza desde el año 2005, es considerada la más austral del mundo y una de las más exigentes por sus condiciones climáticas y está certificada por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia. De la misma han participado diversos atletas de Argentina e inclusive excombatientes. Esta edición atravesó tanto calles urbanas como sectores costeros, incluyendo monumentos históricos y el encuadre montañoso del archipiélago.

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