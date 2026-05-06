General Rodríguez: detuvieron a una pareja acusada de robo a mano armada

En el marco de un trabajo articulado entre la Municipalidad de General Rodríguez y la Policía, fue aprehendida una pareja acusada de cometer un robo a mano armada en un comercio del barrio Virgen del Carmen.

Los sospechosos fueron interceptados a pocas cuadras del lugar del hecho. Durante el procedimiento, se secuestraron cuchillos, un revólver calibre .22 y dinero en efectivo.

Asimismo, se constató que el hombre contaba con un pedido de captura activo por el delito de robo agravado.La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de General Rodríguez.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad para continuar fortaleciendo la seguridad de los vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez