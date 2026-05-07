Más de 3.000 personas se presentaron para conseguir un nuevo frigorífico que se instaló en Moreno

Centenares de metros de cola para poder entregar un currículum y ser entrevistado en “Cabaña Don Theo”, un nuevo frigorífico que comenzará a funcionar a más tardar a mediados del mes de junio. Esto ocurrió durante la mañana de este miércoles 6 de mayo. El comercio está ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, a la altura de la calle Vélez Sarsfield, a cinco cuadras del puente de Graham Bell. Habría disponibles 60 puestos de trabajos, con la posibilidad de sumar 40 más en los próximos meses. Una triste postal de la demanda laboral. La semana que viene abrirán otro período de inscripción. La información precisa a través de las redes sociales de la empresa.