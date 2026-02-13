Educación

General Rodríguez: Entrega de mobiliario escolar en distintas instituciones educativas

Continuando con el plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar, el municipio sigue realizando la entrega de mobiliario en diversas instituciones educativas del distrito.

En esta ocasión, la distribución alcanzó a la EP N°24 de Parque Joly, la Escuela Secundaria N°4, la EP N°1 y la EP N°23 del barrio Marabó, beneficiando a estudiantes de todos los niveles.

Estas acciones forman parte del compromiso de acompañar a nuestras escuelas y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, asegurando que docentes y alumnos cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades educativas con comodidad y eficiencia.

La entrega de mobiliario escolar refuerza la apuesta por la educación como herramienta fundamental para el desarrollo de la comunidad, y reafirma la importancia de seguir trabajando en conjunto con las instituciones para garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales.

