Pleno centro de Moreno: Un delincuente ingresó a un complejo comercial y desvalijó un local de ropa

El suceso se produjo a las 2:20 horas de este martes 10 de febrero. Un delincuente (con una mujer de apoyo) ingresó, violentando las rejas, al complejo Don Natale. Este centro comercial se encuentra ubicado sobre la calle Asseff al 152 entre Joly y Aristóbulo del Valle, a cuadra y media de la plaza Mariano Moreno del casco céntrico sur. Rompió la puerta de un local de ropa y en 30 minutos lo desvalijó. Se llevó mercadería por un monto superior a los tres millones de pesos, además de computadora y otros objetos de valor. Los propietarios del comercio realizaron una rifa para juntar dinero y reponer los productos textiles. Inauguraron el 1º de diciembre. Entrevista con Agustín Velázquez, propietario