General Rodríguez: Iba armado, en una moto sin patente y tenía un frondoso prontuario

Un hombre de 33 años, identificado como Carlos G. S., fue aprehendido en las últimas horas en General Rodríguez, acusado de tenencia ilegal de arma de fuego.

La detención se produjo en la intersección de Córdoba y Patricio Ham, cuando circulaba a bordo de una motocicleta sin patente.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas de General Rodríguez (CPGR), quienes detectaron una motocicleta Keller de 150 cc, de color rojo y sin dominio colocado, y procedieron a interceptar a su conductor para realizar un control.

Durante la requisa, realizada en presencia de un testigo, los agentes encontraron entre las prendas del sospechoso un revólver calibre 32 mm, sin marca ni numeración visible.

En el tambor había cinco municiones intactas y una percutada.Tras el procedimiento, el hombre, domiciliado en López Gullen al 1400, fue trasladado a la Comisaría 2ª de General Rodríguez.

Según las primeras averiguaciones realizadas por las autoridades, el aprehendido cuenta con antecedentes por diversos delitos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de General Rodríguez y fue caratulada como “Tenencia ilegal de arma de fuego”.

Municipalidad de General Rodríguez