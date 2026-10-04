Juegos Bonaerenses 2026: finalizaron los Interregionales y ya se prepara la gran final en Mar del Plata

Más de 13 mil jóvenes participaron de esta instancia, que definió a los representantes municipales que competirán en la final provincial del 19 al 23 de octubre.

La edición N.º 35 de los Juegos Bonaerenses entró en su etapa final luego de la culminación de los Interregionales, instancia que reunió durante casi un mes a más de 13.000 participantes de distintos municipios de la provincia.

La última jornada se desarrolló este miércoles en Benito Juárez, donde se disputaron las semifinales de las distintas disciplinas y quedaron definidos los representantes que viajarán a Mar del Plata para participar de la final, prevista entre el 19 y el 23 de octubre.

El cierre de esta etapa contó con la participación de delegaciones de Ayacucho, Balcarce, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, General Alvarado, General Pueyrredón, Gonzales Chaves, Laprida, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos.

Las competencias se desarrollaron en nueve escenarios de Benito Juárez y abarcaron distintas disciplinas deportivas, entre ellas básquet 5×5, cestoball, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, fútbol PCD, fútbol mixto, fútbol playa, futsal, handball, handball playa, hockey, rugby, sóftbol y vóley.

La etapa Interregional comenzó el 7 de septiembre en San Fernando y continuó con jornadas en distintos distritos, entre ellos Pehuajó, Ezeiza, La Matanza, Dolores y Bahía Blanca, hasta llegar a la fecha final en Benito Juárez.En esta edición también se incorporaron nuevas categorías juveniles en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley.

Además, se mantuvieron las propuestas de la modalidad intergeneración y las disciplinas destinadas a personas trasplantadas: atletismo en 1.500 metros, natación en 50 metros y tenis de mesa.

Con la final provincial cada vez más cerca, los Juegos Bonaerenses 2026 se encaminan a su etapa de definición, en la que más de 30.000 finalistas se reunirán en Mar del Plata para representar a sus municipios.

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