Más de 4.500 estudiantes participaron de la ExpoUNM 2026

La Universidad Nacional de Moreno abrió sus puertas para una nueva edición de la ExpoUNM, una jornada destinada a acercar a estudiantes secundarios y a la comunidad en general a la propuesta académica y a las distintas actividades que desarrolla la institución.

La actividad se realizó este jueves 1 de octubre desde las 9:30 y contó con la participación de más de 4.500 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de la región, además de docentes y autoridades de distintas instituciones educativas.

Durante la jornada, los Departamentos Académicos y las Coordinaciones de las carreras ofrecieron charlas y exposiciones sobre la oferta académica de la UNM, con el objetivo de brindar herramientas para quienes se encuentran en proceso de orientación y elección de sus estudios.

La Expo también incluyó muestras con maquetas y láminas, experiencias vinculadas con tecnología, demostraciones de laboratorio, radio abierta, juegos y distintas actividades interactivas que permitieron a los visitantes conocer de manera directa las disciplinas y propuestas de las carreras.

A su vez, las distintas áreas de la Universidad presentaron sus programas y actividades, entre ellas Relaciones Internacionales, Género, Investigación, Bienestar Estudiantil, Deportes, Vinculación Tecnológica, Biblioteca, el Instituto Tecnológico, UNM Editora y los Centros y Programas de investigación.

La jornada contó además con la presencia de otras instituciones de educación superior de la región, que participaron con stands informativos y presentaron sus propuestas educativas.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Universidad del Salvador, la Universidad Abierta Interamericana, las Universidades Nacionales de La Matanza, Tecnológica Nacional, General Sarmiento, José C. Paz, del Oeste, Hurlingham, Pilar y del Delta; la Universidad Pedagógica Nacional y los Institutos Superiores de Formación Docente Néstor Kirchner, N.º 111 “Dr. Mariano Moreno”, Formación Técnica N.º 179 y Agustina Bermejo.

En paralelo, la UNM abrió la inscripción al ciclo lectivo 2027, que continúa en distintas etapas según la carrera.

La información sobre las fechas y el proceso de inscripción se encuentra disponible en https://www.unm.edu.ar/inscripcion2027/

Universidad Nacional de Moreno