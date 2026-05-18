General Rodríguez impulsa la capacitación en RCP para actuar ante emergencias

El Municipio de General Rodríguez continúa promoviendo acciones de concientización y formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una maniobra fundamental que puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia de una persona que atraviesa un paro cardiorrespiratorio.

Desde el programa “General Rodríguez Reanima”, se busca que cada vez más vecinos y vecinas incorporen herramientas básicas para poder actuar de manera rápida y efectiva ante una emergencia mientras llega la asistencia médica.

La capacitación en RCP permite reconocer situaciones críticas y brindar una primera respuesta que puede resultar clave para salvar vidas, reforzando además el compromiso comunitario y la importancia de la prevención.

“Tu compromiso puede salvar a un vecino, un amigo o un ser querido”, destacaron desde la iniciativa, que apunta a seguir fortaleciendo una comunidad preparada y solidaria frente a situaciones de urgencia.

Municipalidad de General Rodríguez