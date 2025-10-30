General Rodríguez: Jornada de Salud Bucal y Visual en el Jardín Nº 911

Este martes, la Secretaría de Salud Pública llevó adelante una charla de prevención y promoción de la salud bucal y visual en el Jardín de Infantes Nº 911 del barrio Agua de Oro.

Durante el encuentro, las familias y los chicos y chicas del Jardín participaron de una propuesta informativa donde se abordaron hábitos que contribuyen a mejorar la salud bucal y visual, así como la importancia de los controles anuales para garantizar una mejor calidad de vida.

Además, se brindaron recomendaciones sobre higiene, alimentación y cuidado preventivo, destacando que estos servicios están disponibles tanto en los hospitales Odontológico y Oftalmológico municipales como en los Centros de Atención Primaria de la Salud presentes en los barrios.

Seguimos trabajando para acercar información, prevención y cuidados a toda la comunidad.

