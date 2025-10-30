Línea Sarmiento: Por obras de señalización, los trens no se detendrán en Liniers entre el viernes y el domingo

Trenes Argentinos comunica que debido a trabajos de señalización entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, el servicio de la línea Sarmiento no se detendrá en Liniers el viernes 31, entre las 10 y las 15, y el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, durante las 24 horas.

Los trabajos, ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, contemplan el corte de energía sobre las cuatro vías, en forma escalonada, para el tendido de cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

La obra de renovación de la señalización posibilitará incrementar los niveles de seguridad operacional y evitar las reiteradas fallas que presenta el mecanismo.

Próximas afectaciones

Al mismo tiempo, se comunica que durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre se efectuarán montaje de nuevos aparatos de vía en la estación Caballito.

Durante los trabajos es necesario cortar la energía en el tercer riel. Por ello, los servicios del ramal Once-Moreno circularán limitados entre Liniers y Moreno solamente, sin llegar a la terminal porteña.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Trenes Argentinos