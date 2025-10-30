Moreno fortalece los derechos de las niñeces y adolescencias

_A través de acciones integrales de acompañamiento con intervención de equipos interdisciplinarios ante situaciones de vulneración en todo el distrito_

El Municipio de Moreno, a través del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de las Niñeces y Adolescencias, continúa con su política pública de reforzar y fortalecer el cuidado y la protección de cada niña, niño y adolescente del distrito.

Estas acciones se llevan a cabo mediante la articulación de equipos interdisciplinarios de profesionales y los Servicios Locales que intervienen ante situaciones de vulneración de derechos y comprenden tanto la evaluación, como el acompañamiento, el asesoramiento y el seguimiento personalizado de quienes atraviesen dicha problemática. Además, la Dirección General cuenta con un dispositivo de guardia permanente que se activa ante casos de extrema urgencia, a partir de denuncias policiales o derivaciones institucionales.

El trabajo se desarrolla de manera descentralizada, con sedes distribuidas en distintos puntos del territorio, lo que permite una presencia cercana y territorial. Las oficinas se encuentran en:

•Moreno Norte: España 332 entre Independencia y Dorrego. Tel. 237 410 6132 – serviciolocal.morenonorte@moreno.gov.ar.•Moreno Sur: Juramento 1728, Unidad Sanitaria “Juramento”. Tel. 237 403 6608 – serviciolocal.morenosur@moreno.gov.ar.

•Paso del Rey: CIC Sanguinetti, Corrientes 2301 esquina Luther King. Tel. 237 403 6970 – serviciolocal.pasodelrey@moreno.gov.ar.

•Cuartel V: Unidad Sanitaria “Parque del Oeste”, Perito Moreno 5451 entre Bonpland y Lavarden. Tel. 237 403 8313 – serviciolocal.cuartel@moreno.gov.ar.

•Trujui: Centro Cívico Trujui, Echeverría 10546. Tel. 237 410 9594 – serviciolocal.trujui@moreno.gov.ar.•Francisco Álvarez y La Reja: sede central España 332.

Tel. 237 410 7721 – serviciolocal.alvarez@moreno.gov.ar ó descentralizado: Unidad Sanitaria «Álvarez Centro», Fray Mamerto Esquiú y Los Tulipaneros, martes de 9 a 16 horas y viernes de 13 a 16 horas. Con esta política pública, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción y el cumplimiento efectivo de los derechos de las niñeces y adolescencias morenenses.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno